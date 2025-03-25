Евгений Кузнецов: хочется сыграть с «Трактором» во втором раунде плей-офф КХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил о желании сыграть с родным челябинским «Трактором» во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Хочется сыграть с «Трактором» во втором раунде. Такие ощущения, которые никогда не испытывал. Наконец-то настал хоккей плей-офф», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Кузнецов в сезоне провёл лишь 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

В первом раунде СКА встретится с московским «Динамо», которое на Западе заняло второе место по итогам регулярки, армейцы — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.