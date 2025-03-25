«Невозможно представить, что волевого тренера больше нет». Ротенберг о смерти Мартемьянова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о смерти бывшего наставника клубов КХЛ Андрея Мартемьянова.

«Шокирующая, ужасная новость — ушёл из жизни Андрей Алексеевич Мартемьянов.

Мы совсем недавно виделись в Новогорске, общались, обсуждали ближайшие планы — невозможно представить, что этого сильного, волевого тренера больше нет с нами. «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур» под его руководством были очень опасными соперниками, командами с честью, самоотдачей и дисциплиной. Андрей Алексеевич умел найти подход к каждому отдельному хоккеисту, раскрывал игроков по-новому — крайне редкий талант в нашей профессии.

469 матчей в КХЛ, уважение сотен спортсменов, десятков тренеров, журналистов. Уверен, никто не скажет про Мартемьянова плохого слова, и многие сейчас тяжело переносят его уход из жизни. Скорблю вместе со всем хоккейным сообществом и выражаю соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.