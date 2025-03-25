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Ротенберг: СКА на 100% готов к плей-офф. Понимаем, с кем играем

Ротенберг: СКА на 100% готов к плей-офф. Понимаем, с кем играем
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о готовности армейского клуба к первому раунду Кубка Гагарина — 2025.

«Мы хорошо подготовились к плей-офф. На 100% готовы. Многие ребята вернулись после травм, мы очень рады этому. Понимаем, с кем играем. Счёт начинается с 0:0. Смена за сменой готовимся к игре. Шли к этому весь сезон», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В первом раунде СКА встретится с московским «Динамо», которое на Западе заняло второе место по итогам регулярки, армейцы — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.

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