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Ротенберг: «Динамо» — сильный клуб, хорошо знаем. Ничего не выдумываем, просто готовимся

Ротенберг: «Динамо» — сильный клуб, хорошо знаем. Ничего не выдумываем, просто готовимся
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо».

— Может ли наличие большого количества экс-игроков СКА в «Динамо» сыграть свою роль в этом противостоянии?
— Мы с огромным уважением относимся ко всем хоккеистам, которые играли у нас в клубе. Многие сейчас выступают в НХЛ. Мы смотрим и следим за всеми, многие из них являются лидерами в клубах КХЛ и НХЛ. Мы готовимся и смотрим на тех, кто сейчас с нами. Как и все другие команды, разбираем соперника и лидеров. «Динамо» — сильная команда, там много иностранцев высокого уровня. Мы хорошо их знаем. С точки зрения хоккейного языка и трэш-тока они будут работать на свою команду. А мы будем сконцентрированы на своей игре. Ничего не выдумываем, просто готовимся к матчу, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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