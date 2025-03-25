Ротенберг: «Динамо» — сильный клуб, хорошо знаем. Ничего не выдумываем, просто готовимся

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо».

— Может ли наличие большого количества экс-игроков СКА в «Динамо» сыграть свою роль в этом противостоянии?

— Мы с огромным уважением относимся ко всем хоккеистам, которые играли у нас в клубе. Многие сейчас выступают в НХЛ. Мы смотрим и следим за всеми, многие из них являются лидерами в клубах КХЛ и НХЛ. Мы готовимся и смотрим на тех, кто сейчас с нами. Как и все другие команды, разбираем соперника и лидеров. «Динамо» — сильная команда, там много иностранцев высокого уровня. Мы хорошо их знаем. С точки зрения хоккейного языка и трэш-тока они будут работать на свою команду. А мы будем сконцентрированы на своей игре. Ничего не выдумываем, просто готовимся к матчу, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.