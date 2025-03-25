«Не надо обращать внимания на некоторых личностей соперника». Ротенберг — о Комтуа

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об игре канадского нападающего московского «Динамо» Макса Комтуа.

— Будет ли СКА как-то пытаться действовать по Максу Комтуа, который умеет хорошо залезать под кожу соперникам?

— Мы никогда не переходим на персональную опеку. Отталкиваемся от того, что у нас есть четыре сильных звена, которые могут выйти против любого. Не надо обращать внимания на некоторых личностей, которые играют у соперника. Нужно просто сконцентрироваться на своей игре. А на провокации отвечать голами и с холодной головой идти вперёд, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.