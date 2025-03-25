Ротенберг: Демидов в 1-й игре с «Динамо» будет 13-м форвардом. В СКА серьёзная конкуренция

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в первой игре серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» форвард Иван Демидов будет 13-м нападающим.

— На тренировке в общей группе отсутствовал Иван Демидов. Подготовки перед матчем с «Автомобилистом» оказалось недостаточно?

— Вернулся Арсений Грицюк, он заменил Демидова в составе. Демидов начнёт 13-м нападающим. Дальше посмотрим по игре. Все готовы. У нас очень серьёзная конкуренция. Все ребята — лидеры, которые уже побеждали в Кубке Гагарина, на чемпионатах мира, на Олимпиаде. Общая конкуренция повышает уровень. Иван с нами, мы с ним проговорили это. Он будет играть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.