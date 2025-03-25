Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: Демидов в 1-й игре с «Динамо» будет 13-м форвардом. В СКА серьёзная конкуренция

Ротенберг: Демидов в 1-й игре с «Динамо» будет 13-м форвардом. В СКА серьёзная конкуренция
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в первой игре серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» форвард Иван Демидов будет 13-м нападающим.

— На тренировке в общей группе отсутствовал Иван Демидов. Подготовки перед матчем с «Автомобилистом» оказалось недостаточно?
— Вернулся Арсений Грицюк, он заменил Демидова в составе. Демидов начнёт 13-м нападающим. Дальше посмотрим по игре. Все готовы. У нас очень серьёзная конкуренция. Все ребята — лидеры, которые уже побеждали в Кубке Гагарина, на чемпионатах мира, на Олимпиаде. Общая конкуренция повышает уровень. Иван с нами, мы с ним проговорили это. Он будет играть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Не надо обращать внимания на некоторых личностей соперника». Ротенберг — о Комтуа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android