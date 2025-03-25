Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии капитана СКА Никишина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии капитана армейского клуба Александра Никишина, заявив, что игрок обороны не полетит в Москву на первый матч серии Кубка Гагарина с «Динамо».

— Каково состояние травмированных?

— Для тренера самый оптимальный состав — тот, который имеется в наличии. Верим в нашу команду. Ждём возвращения травмированных игроков. На первую игру летим тем составом, который вы видели сегодня.

— Каково состояние Никишина?

— А пусть Евгений Кузнецов ответит, как об этом говорят в НХЛ?

— Кузнецов: day-to-day, week-to-week, upper-body injury (со дня на день, недели, травма верхней части тела. — Прим. «Чемпионата»). Хотим запутать чуть-чуть (смеётся), — передаёт слова Ротенберга и Евгения Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.