Матчи КХЛ 26 марта начнутся с минуты молчания в память об Андрее Мартемьянове

Матчи КХЛ 26 марта начнутся с минуты молчания в память об Андрее Мартемьянове. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Напомним, бывший тренер клубов КХЛ умер сегодня, 25 марта.

26 марта состоятся первые матчи в сериях плей-офф:

«Металлург» (3) — «Авангард» (6);

«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5);

«Спартак» (3) — «Северсталь» (6);

«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5).

Карьеру главного тренера в КХЛ Андрей Мартемьянов начал в сезоне-2011/2012 в «Автомобилисте». Лучшим достижением в Кубке Гагарина стал сезон-2018/2019, где уральский клуб вышел в 1/4 финала. Последним местом работы Мартемьянова был хабаровский «Амур», который специалист покинул 28 октября 2024 года.