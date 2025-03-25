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Кузнецов — о «птичке» Кульбакова: мне понравилось, что он сделал. Но в СКА так не принято

Кузнецов — о «птичке» Кульбакова: мне понравилось, что он сделал. Но в СКА так не принято
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил «птичку» вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова, который отразил буллит форварда в очном матче команд.

— Что сказали Кульбакову после «птички»?
— Не могу сказать. Но мне понравилось, что он сделал. Он получает удовольствие от игры, кайфует. Он так выражает свои эмоции. Это борьба двух команд, он делает всё, чтобы его команда побеждала. Красит это или нет — если их команда считает, что это нормально, то пускай делают. У нас в клубе так не принято. Мы уважаем соперника и себя. Личных претензий к нему нет, я даже улыбнулся. Но вы видели, что было дальше — в серии буллитов «птичек» было больше уже на нашей стороне, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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