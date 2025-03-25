Мэр Екатеринбурга: «УГМК-Арена» готова принять матч между хоккеистами КХЛ и НХЛ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что новая «УГМК-Арена» готова принять матч между американскими и российскими хоккеистами КХЛ и НХЛ. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили идею проведения совместных матчей между российскими и американскими хоккеистами КХЛ и НХЛ.

«Я сегодня встречался с обладателями Кубка России — нашим баскетбольным клубом «Уралмаш». На встрече с ними я как раз сказал о том, что было бы неплохо, если бы наша ледовая арена стала одной из площадок для реализации этой инициативы, которую выдвинул наш президент. Мы готовы, мы имеем опыт реализации мероприятий любого уровня. Если это случится, это станет очень большим событием для Екатеринбурга», — цитирует Орлова 66.RU.