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«Мог ещё жить и работать». Фетисов заявил, что смерть Мартемьянова стала для него шоком

«Мог ещё жить и работать». Фетисов заявил, что смерть Мартемьянова стала для него шоком
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов был шокирован смертью бывшего главного тренера клубов КХЛ Андрея Мартемьянова. Специалист скончался из-за инсульта, не дожив пяти дней до своего 62-го дня рождения.

«Очень надёжный защитник, помню, привезли его из Свердловска. Он был очень физически развит, накачанный, хорошо обученный. Эти навыки помогли ему в тренерской работе, он достаточно успешно работал. Я просто в шоке, он был молодым парнем, мог ещё жить и работать. Соболезную родным и близким, всем, кто знал его», — цитирует Фетисова ТАСС.

Карьеру главного тренера в КХЛ Андрей Мартемьянов начал в сезоне-2011/2012 в «Автомобилисте». Лучшим достижением в Кубке Гагарина стал сезон-2018/2019, где уральский клуб вышел в 1/4 финала. Последним местом работы Мартемьянова был хабаровский «Амур», который специалист покинул 28 октября 2024 года.

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