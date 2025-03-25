«Мог ещё жить и работать». Фетисов заявил, что смерть Мартемьянова стала для него шоком

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов был шокирован смертью бывшего главного тренера клубов КХЛ Андрея Мартемьянова. Специалист скончался из-за инсульта, не дожив пяти дней до своего 62-го дня рождения.

«Очень надёжный защитник, помню, привезли его из Свердловска. Он был очень физически развит, накачанный, хорошо обученный. Эти навыки помогли ему в тренерской работе, он достаточно успешно работал. Я просто в шоке, он был молодым парнем, мог ещё жить и работать. Соболезную родным и близким, всем, кто знал его», — цитирует Фетисова ТАСС.

Карьеру главного тренера в КХЛ Андрей Мартемьянов начал в сезоне-2011/2012 в «Автомобилисте». Лучшим достижением в Кубке Гагарина стал сезон-2018/2019, где уральский клуб вышел в 1/4 финала. Последним местом работы Мартемьянова был хабаровский «Амур», который специалист покинул 28 октября 2024 года.