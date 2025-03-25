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СКА стал лидером по тренерским запросам в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ

СКА стал лидером по тренерским запросам в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ
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СКА стал лидером по тренерским запросам в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала итоги регулярного чемпионата по частоте использования командами тренерских запросов.

Тренерский штаб СКА 13 раз инициировал запрос, девять из которых оказались удачными. Вторую позицию по этому показателю заняло «Торпедо» – 11 запросов, из них 7 удачных.

Меньше всех запросов в регулярке взял «Салават Юлаев» – один, и он был нерезультативным. 100% удачных запросов взяли «Локомотив» (3), московское «Динамо» (3) и «Трактор» (2).

Если говорить о причинах запросов, то почти половина (65) пришлась на блокировку вратаря, и 57% (37) были удачными. Ещё 56 запросов – на положение вне игры, здесь процент попаданий выше (66%, 37 запросов). Три запроса было взято на пас рукой (2 удачно, 67%), восемь – на игру высоко поднятой клюшкой (5 удачно, 63%), два – на покидание шайбой пределов площадки (1 удачно, 50%).

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 23 марта. Плей-офф стартует матчами 26 марта.

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