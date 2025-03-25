«Нас ждёт энергозатратный хоккей». Жамнов поделился ожиданиями от серии с «Северсталью»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Северсталью». Серия начнётся матчем в Москве 26 марта.

«Хорошее настроение перед плей-офф. Серия не будет простой. Да и серия в прошлом сезоне не была такой. Обе команды набрались опыта. «Северсталь» — сильная команда. Нас ждёт энергозатратный хоккей на высоких скоростях и с большим числом комбинаций. Мы с «Северсталью» не враги, хорошо знакомы тренерскими бригадами. С нашей стороны недооценки соперника не будет ни в коем случае. У всех большие ожидания. Наша задача — сыграть правильно и показать свой хоккей. Мы знаем слабые и сильные стороны соперника, «Северсталь» будет играть до конца при любых раскладах», — цитирует Жамнова «РИА Новости».