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Стали известны сроки возвращения Кирилла Капризова после долгосрочной травмы

Стали известны сроки возвращения Кирилла Капризова после долгосрочной травмы
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов планирует начать кататься на этой неделе. Как сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети, возвращение россиянина в игру планируется за два или три матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ. Регулярка НХЛ завершится матчами 18 апреля.

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Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

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