«Вашингтон» заключил новый контракт с защитником Джейкобом Чикраном на $ 72 млн

«Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт с защитником Джейкобом Чикраном, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано сроком на восемь лет и общей стоимостью $ 72 млн (с кэпхитом $ 9 млн).

26-летний защитник набрал рекордные в карьере 43 (18+25) очка в 65 играх текущего сезона. «Кэпиталз» обменяли Чикрана у «Оттавы Сенаторз» 1 июля 2024 года на защитника Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

Джейкоб Чикран был выбран «Аризоной Койотс» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 16-м номером. Игрок обороны набрал 259 (94+165) очков в 532 играх за карьеру в НХЛ.