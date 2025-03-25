Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал о готовности судей лиги к плей-офф

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил о готовности судей лиги к плей-офф. Предстоящий плей-офф станет для ряда судей дебютным.

«Мы верим в ребят и знаем, что они хорошо подготовлены, постарались правильно подвести их к плей-офф. Не сомневаемся в том, что плей-офф пройдёт на достойном уровне, как прошёл регулярный чемпионат.

Непредсказуемость результатов и конкуренция в лиге растут, будет много плотных матчей, и судьи должны чувствовать и понимать игру. Где-то будут сложные игры, начиная сразу с первого раунда, потому что цена ошибки с каждым матчем будет возрастать. Судьи подготовлены физически, морально и теоретически, поэтому с нетерпением ждём начала плей-офф», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.