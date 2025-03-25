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Алексей Жамнов ответил на вопрос о возможности продления контракта со «Спартаком»

Алексей Жамнов ответил на вопрос о возможности продления контракта со «Спартаком»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что вопрос продления контракта с клубом он обсудит с руководством по окончании сезона-2024/2025. Жамнов был назначен главным тренером «Спартака» в марте 2023 года. Его контракт был рассчитан на два сезона с возможностью продления ещё на год.

«Я встречался с руководством клуба. Мы договорились сесть и спокойно поговорить [на тему контракта], когда завершится сезон. На время плей-офф договорились это не обсуждать», — цитирует Жамнова «РИА Новости».

Ранее были обнародованы зарплаты всех тренеров КХЛ. Согласно этой информации, Жамнов за сезон зарабатывает 40 млн рублей.

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