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Главный арбитр КХЛ подвёл итоги работы судейского корпуса по итогам регулярного чемпионата

Главный арбитр КХЛ подвёл итоги работы судейского корпуса по итогам регулярного чемпионата
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвёл итоги регулярного чемпионата в работе судейского корпуса лиги и отметил, что положительных моментов было больше.

«Всегда есть точки роста, мы о них говорим в течение чемпионата. Были и положительные моменты, и не очень, но положительных всё-таки больше. Мы посоветовали ребятам позитивный опыт, который они получили в регулярке, перенести с собой в плей-офф, забыть то, что было раньше, потому что розыгрыш Кубка Гагарина, как мы шутим, это совсем другой турнир в хорошем смысле этого слова», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 23 марта. Плей-офф стартует матчами 26 марта.

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