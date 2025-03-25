В «Вашингтоне» оценили продление контракта с защитником Чикраном

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил подписание нового восьмилетнего контракта с защитником Джейкобом Чикраном. Новое соглашение рассчитано сроком на восемь лет и общей стоимостью $ 72 млн (с кэпхитом $ 9 млн).

«Джейкоб — проверенный, динамичный защитник на пике своей карьеры, зарекомендовавший себя как один из лучших защитников в НХЛ. Его трудовая этика, набор навыков и способность преуспевать в любых ситуациях на обоих концах льда делают его ценным активом для нашей команды. Он идеально подходит для нашей культуры и видения будущего, и мы очень взволнованы тем, что он продолжит быть частью нашей организации в течение следующих восьми лет», — цитирует Патрика пресс-служба клуба.