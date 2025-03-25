Игроки «Вашингтона» подшутили над Чикраном, подписавшим новый крупный контракт

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке подшутили над защитником Джейкобом Чикраном, подписавшим новый крупный контракт. Новое соглашение игрока обороны со столичным клубом рассчитано сроком на восемь лет и общей стоимостью $ 72 млн (с кэпхитом $ 9 млн).

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Кто-то из партнёров Чикрана по команде прикрепил ему на спину тренировочной майки купюру, намекая на большое количество денег, которое получит защитник по новому контракту.

Фото: Аккаунт в соцсети журналиста Тома Гулитти

26-летний защитник набрал рекордные в карьере 43 (18+25) очка в 65 играх текущего сезона. «Кэпиталз» обменяли Чикрана у «Оттавы Сенаторз» 1 июля 2024 года на защитника Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.