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Игроки «Вашингтона» подшутили над Чикраном, подписавшим новый крупный контракт

Игроки «Вашингтона» подшутили над Чикраном, подписавшим новый крупный контракт
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Игроки «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке подшутили над защитником Джейкобом Чикраном, подписавшим новый крупный контракт. Новое соглашение игрока обороны со столичным клубом рассчитано сроком на восемь лет и общей стоимостью $ 72 млн (с кэпхитом $ 9 млн).

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Кто-то из партнёров Чикрана по команде прикрепил ему на спину тренировочной майки купюру, намекая на большое количество денег, которое получит защитник по новому контракту.

Фото: Аккаунт в соцсети журналиста Тома Гулитти

26-летний защитник набрал рекордные в карьере 43 (18+25) очка в 65 играх текущего сезона. «Кэпиталз» обменяли Чикрана у «Оттавы Сенаторз» 1 июля 2024 года на защитника Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

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