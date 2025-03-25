Результаты матчей плей-ин МХЛ на 25 марта 2025 года

Сегодня, 25 марта, прошли три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Серии плей-ин Восточной конференции

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа)

«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти)

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь)

Серии плей-ин Западной конференции

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск)

«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва)

МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва)

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.