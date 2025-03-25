Результаты матчей плей-ин МХЛ на 25 марта 2025 года
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Сегодня, 25 марта, прошли три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 1-й матч
25 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
2 : 3
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 1-й матч
25 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
1 : 3
Стальные Лисы
Магнитогорск
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 1-й матч
25 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
1 : 3
Авто
Екатеринбург
Серии плей-ин Восточной конференции
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа)
«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти)
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь)
Серии плей-ин Западной конференции
«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск)
«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва)
МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва)
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.
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