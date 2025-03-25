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«Знали, что нам придётся пережить боль». Торторелла — о прогрессе «Филадельфии»

«Знали, что нам придётся пережить боль». Торторелла — о прогрессе «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла оценил прогресс команды за время его работы в клубе. 66-летний специалист работает в клубе третий сезон. На данный момент «лётчики» занимают предпоследнее место в Восточной конференции НХЛ.

«Ребята, которые станут основой той команды, которая когда-нибудь победит, хорошо выполняют свою работу. Я хочу, чтобы они продолжали двигаться в этом направлении. Просто пытались пройти через эти трудности. Пытались добраться до финишной черты.

Я просто хочу, чтобы мы сосредоточились на процессе. Поэтому я изменил свой тренерский подход. Я изменил стиль игры команды, основанный на нашем составе. Поэтому мы все пытаемся сделать это с достоинством, сделать это правильно и попытаться дойти до конца. А потом посмотрим, куда мы придём как организация.

Наш управленческий состав постоянно обсуждал, какую боль нам придётся испытать. Когда ушли несколько игроков, это стало необходимой частью этой перестройки, и об этом говорили больше года, каким будет этот сезон. Я говорю, что наши игроки поддерживали нас конкурентоспособными до крайнего срока обменов, когда все начали уходить. Мы знали, что нам придётся пережить некоторую боль», — цитирует Тортореллу Dailyfaceoff.

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