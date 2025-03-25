ХК «Сочи» расторг контракт с главным тренером Сергеем Зубовым, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что контракт расторгнут по инициативе клуба в связи с неудовлетворительными спортивными результатами сезона-2024/2025.

Команда заняла последнее место в конференции «Запад», потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата. По набранным очкам клуб показал результат хуже, чем в сезоне-2023/2024.

Зубов был назначен главным тренером ХК «Сочи» в апреле 2024 года, подписав контракт на два года. Предыдущие два сезона 54-летний специалист провёл в тренерском штабе СКА.