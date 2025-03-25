Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 25 марта 2025 года
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Сегодня, 25 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
2 : 6
ХК Норильск
Норильск
0:1 Колесников (Кириллов, Калетник) – 02:47 (5x5) 0:2 Жирнов (Горбунов) – 03:01 (5x5) 0:3 Яковлев (Алхимов) – 04:14 (5x5) 1:3 Филяев (Валитов, Гришаков) – 26:34 (5x4) 1:4 Голоднюк (Асташевский, Аляев) – 28:46 (5x4) 2:4 Борисов (Хремкин, Мыльников) – 37:30 (5x5) 2:5 Горбунов (Голоднюк) – 49:57 (5x4) 2:6 Горбунов (Жирнов, Голоднюк) – 58:39 (en)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
7 : 3
Молот
Пермь
0:1 Юшкевич (Голубев, Горшков) – 13:58 (5x5) 1:1 Филатов (Агламзянов, Кадышев) – 14:28 (5x5) 2:1 Почивалов (Коробинцев, Горбунов) – 20:54 (4x3) 3:1 Почивалов (Удот) – 25:40 (5x5) 4:1 Кадышев (Удот, Зиновьев) – 30:29 (5x4) 5:1 Рыкманов (Почивалов, Удот) – 32:21 (5x5) 6:1 Кадышев (Климонтов, Зиновьев) – 35:29 (5x4) 6:2 Кицын (Картаев, Зенчиков) – 47:06 (5x5) 6:3 Кицын (Щербаков, Малявин) – 54:21 (5x4) 7:3 Коробинцев (Матюшин, Юсупов) – 56:28 (en)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 4
Рязань-ВДВ
Рязань
0:1 Андриянов (Тютюнников, Фищенко) – 13:01 (5x3) 1:1 Шолохов (Козлов) – 19:58 (5x5) 1:2 Андриянов (Коростелёв) – 20:12 (5x5) 1:3 Андриянов (Салов, Конов) – 34:38 (5x5) 1:4 Яневский (Алиев) – 43:09 (5x4) 2:4 Емец (Авраменко, Угольников) – 45:55 (6x4)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Буран
Воронеж
0:1 Фаттахов – 11:24 (5x5) 1:1 Яковлев (Артемьев) – 13:50 (5x5) 2:1 Назаревич (Зуган) – 27:06 (5x5) 2:2 Шипилов (Алишлалов, Дорохов) – 30:12 (5x4) 2:3 Брызгалов (Алексеев, Фаттахов) – 39:20 (5x5) 2:4 Митрофанов (Алишлалов, Поляков) – 51:45 (5x5) 2:5 Фаттахов – 58:01 (en)
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск).
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж).
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск).
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган).
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань).
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва).
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
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