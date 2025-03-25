Артюхин: если СКА решил все свои вопросы, то проблем против «Динамо» не будет
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин заявил, что СКА по силам выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф петербургский клуб встретится с московским «Динамо». Серия стартует 27 марта в Москве.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
– За счёт чего СКА может пройти московское «Динамо»?
– Ключевыми факторами в этой серии для питерцев будут те же, что и в регулярном чемпионате – действия в обороне, игровой баланс и игра голкиперов. Если СКА решил все свои вопросы, то проблем против «Динамо» не будет. Атака у питерцев очень сильна и, на мой взгляд, интереснее, чем у москвичей, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».
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