Артюхин: если СКА решил все свои вопросы, то проблем против «Динамо» не будет

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин заявил, что СКА по силам выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф петербургский клуб встретится с московским «Динамо». Серия стартует 27 марта в Москве.

– За счёт чего СКА может пройти московское «Динамо»?

– Ключевыми факторами в этой серии для питерцев будут те же, что и в регулярном чемпионате – действия в обороне, игровой баланс и игра голкиперов. Если СКА решил все свои вопросы, то проблем против «Динамо» не будет. Атака у питерцев очень сильна и, на мой взгляд, интереснее, чем у москвичей, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».