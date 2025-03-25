А. Степанов: у «Ак Барса» есть неплохие шансы обыграть «Автомобилист»

Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» и выразил мнение, что победителем в ней будет казанский клуб. Серия стартует 26 марта в Екатеринбурге.

«В этом году у «Ак Барса» неплохая команда, есть возможность взять реванш за прошлый год. Отмечу неплохое большинство, плюс ребята в этом сезоне много забивают. Хорошая игра в атаке, реализация лишнего, поэтому есть неплохие шансы обыграть «Автомобилист».

Но, конечно, надо учитывать, что «Автомобилист» – это рабочая команда, там есть самоотверженные ребята, блокирующие броски. Есть техничные иностранцы, например, Мэйсек, Да Коста. Но, как показывает практика, долго в плей-офф они не играют, хотя если их не удастся закрыть, то у Екатеринбурга есть шансы. А так, конечно, ставлю на «Ак Барс». Серия будет непростая, но за шесть-семь матчей Казань должна пройти в четвертьфинал», — приводит слова Степанова Metaratings.