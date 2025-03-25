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«Мы и за хоккей, и за футбол». Министр иностранных дел РФ — о переговорах с США

«Мы и за хоккей, и за футбол». Министр иностранных дел РФ — о переговорах с США
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия выступает за ведение диалога с США по различным направлениям, включая спорт. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили идею проведения совместных матчей между российскими и американскими хоккеистами КХЛ и НХЛ.

«Мы за переговоры по всем направлениям. Мы и «за хоккей», и «за футбол». Это, кстати, не игры, а то, чего хотят люди.

В спорте подавляющее большинство российских и американских мастеров, да и мастеров любой другой, в том числе и западной, страны, считает абсолютно аномальным то, что происходит в отношении отстранения российских и белорусских спортсменов, а также в отношении того, как мужчина, называя себя женщиной, в боксёрском матче избивает настоящую женщину», — цитирует Лаврова Первый канал.

Команды НХЛ и КХЛ уже проводили матчи друг с другом в недавнем прошлом. Последний раз это было в рамках Premiere Challenge в 2010 году, когда «Каролина Харрикейнз» встречалась с петербургским СКА, а «Финикс Койотс» играл с рижским «Динамо».

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