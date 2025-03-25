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Максим Рыбин выразил сомнения, что Овечкин вернётся в КХЛ после завершения контракта в НХЛ

Максим Рыбин выразил сомнения, что Овечкин вернётся в КХЛ после завершения контракта в НХЛ
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин выразил сомнения, что Александр Овечкин вернётся в КХЛ на полный сезон. Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернётся в московское «Динамо».

«Я хотел бы в это верить. Сотни мальчишек, для кого Овечкин является хоккейным кумиром, хотели бы это увидеть. Но, честно скажу, немного скептически к этому бы отнёсся, так как после 20 лет в НХЛ вернуться сюда и летать по восемь часов в Хабаровск или Владивосток… Не знаю, не верю. Но надеюсь, что ошибаюсь.

Тот же Малкин честно сказал, что, наверное, уже нет. Сыграть прощальный матч, серию какую-нибудь, да, наверное, это было бы круто. Наш хоккей это подняло бы на несколько ступенек. Но провести полноценный сезон – не знаю», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

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