Окулов назвал основное качество в работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов заявил, что честность является главным качеством в работе канадского тренера омского клуба Ги Буше.

«Интересно с ним работать, я думаю, он видит ту грань, когда можно просто прийти и успокоить команду. А бывает, когда он приходит и пытается эмоционально завести ребят, не кидая там вещи и крича, а именно объяснить, что он хочет от нас.

Это такой психологический ход с его стороны, а самое главное, что он честный тренер. Как он говорит всегда, если выполнять все установки, играть правильно, выкладываться на 100%, то ты будешь играть, и у тебя не будет никаких проблем. Мне кажется, это самое главное качество в его работе», — приводит слова Окулова Sport24.