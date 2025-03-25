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«Филадельфия» вызвала из АХЛ белорусского вратаря Алексея Колосова

«Филадельфия» вызвала из АХЛ белорусского вратаря Алексея Колосова
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«Филадельфия Флайерз» вызвала из «Лихай Вэлли Фантомс» (АХЛ) белорусского голкипера Алексея Колосова. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Колосов проводит первый сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате 23-летний голкипер провёл 15 матчей, в которых одержал четыре победы с 87% отражённых бросков. В 12 матчах текущего сезона АХЛ Колосов одержал пять побед с 88,7% отражённых бросков, также в его активе есть одна результативная передача. Ранее голкипер с 2020 по 2024 год выступал в КХЛ за минское «Динамо».

«Филадельфия» набрала 65 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

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