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Никита Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Никита Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт 4:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13     2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30     3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12     4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 30 голов и 70 ассистов.

Отметим, что для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 67 матчей.

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