Никита Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт 4:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 30 голов и 70 ассистов.

Отметим, что для достижения данной отметки Кучерову потребовалось 67 матчей.

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