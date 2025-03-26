Стали известны лучшие вратари недели в НХЛ. Один россиянин попал в четвёрку сильнейших

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский попал в топ‑4 лучших игроков на своей позиции по итогам минувшей недели НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Так, Василевский расположился на втором месте среди вратарей по среднему числу пропущенных шайб за игру — 1,64. Третью строчку в этом топе занял Дарси Кемпер из «Лос-Анджелес Кингз» с результатом 1,69. Первую позицию занял Филип Густавссон, представляющий «Миннесоту Уайлд». Показатель шведа — 0,67 гола за матч. Четвёртое место досталось Даниэль Владаржу («Калгари Флэймз»), который остановился на отметке 2,09 шайбы за игру.

В Западной конференции НХЛ лидирует «Виннипег Джетс», набравший 100 очков после 71 игры. «Вашингтон», в свою очередь, занимает первое место на Востоке. В активе команды Спенсера Карбери 102 очка за 70 встреч.

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