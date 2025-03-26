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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил достижение Яромира Ягра в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил достижение Яромира Ягра в НХЛ
Никита Кучеров
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости продолжается второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
6 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13     2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30     3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12     4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00     5:0 Кучеров (Рэддиш, Бьёркстранд) – 35:31 (pp)     6:0 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 39:19    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 30 голов и 70 ассистов.

Российский форвард в пятый раз за карьеру в североамериканской лиге достиг показателя в 100+ очков в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров стал всего пятым игроком, кто родился за пределами Северной Америки и смог добиться этого результата. Сегодня Никита сравнялся по количеству подобных сезонов с чешской легендой Яромиром Ягром.

Рекорд в этой категории хоккеистов принадлежит родившемуся в Чехословакии нападающему Петеру Штястны (семь сезонов). Второе место делят немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и финн Яри Курри (по шесть сезонов).

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