Нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил достижение Яромира Ягра в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости продолжается второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 30 голов и 70 ассистов.
Российский форвард в пятый раз за карьеру в североамериканской лиге достиг показателя в 100+ очков в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров стал всего пятым игроком, кто родился за пределами Северной Америки и смог добиться этого результата. Сегодня Никита сравнялся по количеству подобных сезонов с чешской легендой Яромиром Ягром.
Рекорд в этой категории хоккеистов принадлежит родившемуся в Чехословакии нападающему Петеру Штястны (семь сезонов). Второе место делят немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и финн Яри Курри (по шесть сезонов).
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