Кучеров вплотную приблизился к рекорду Макдэвида. Но Коннор может улучшить своё достижение

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт 6:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100+ очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 31 гол и 70 ассистов.

Благодаря ассистентскому дублю в первом периоде Никита стал всего 10-м игроком за всю историю НХЛ, сумевшим провести три подряд сезона с 70+ результативными передачами.

Среди действующих игроков североамериканской лиги серией из 3+ сезонов с 70+ ассистами обладает лишь капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого уже даже четыре подряд подобных сезона (2020 — 2024).

Стоит заметить, что в этом году канадский нападающий с огромной вероятностью ещё и упрочит своё достижение, ведь на данный момент он отметился уже 64 результативными передачами в текущей регулярке НХЛ.