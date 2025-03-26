Вильям Нюландер повторил национальный рекорд для шведских хоккеистов в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода хозяева громят соперника — 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
6 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Пеллетье, Аболс) – 07:59 1:1 Таварес (Нюландер) – 10:37 2:1 Нюландер (Нис, Мэттьюс) – 15:11 (pp) 3:1 Макманн (Таварес, Нюландер) – 21:45 4:1 Таварес (Марнер, Нис) – 27:49 5:1 Нюландер (Таварес, Макманн) – 31:55 6:1 Кемпф (Йернкрок, Лоренц) – 35:08 6:2 Кутюрье (Драйсдейл, Мичков) – 38:17
Дублем в составе «Мэйпл Лифс» отметился Вильям Нюландер. Благодаря второму точному броску в этом матче шведский форвард в третьем сезоне подряд достиг отметки в 40+ заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом Вильям повторил редкий национальный рекорд для шведских хоккеистов в НХЛ. Он стал всего вторым шведом в истории североамериканской лиги с тремя подряд сезонами с 40+ заброшенными шайбами.
Ранее подобным достижением отметился Маркус Нэслунд (2000 — 2003). Сегодня его национальный рекорд повторил Нюландер.
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