Вильям Нюландер повторил национальный рекорд для шведских хоккеистов в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода хозяева громят соперника — 6:2.

Дублем в составе «Мэйпл Лифс» отметился Вильям Нюландер. Благодаря второму точному броску в этом матче шведский форвард в третьем сезоне подряд достиг отметки в 40+ заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом Вильям повторил редкий национальный рекорд для шведских хоккеистов в НХЛ. Он стал всего вторым шведом в истории североамериканской лиги с тремя подряд сезонами с 40+ заброшенными шайбами.

Ранее подобным достижением отметился Маркус Нэслунд (2000 — 2003). Сегодня его национальный рекорд повторил Нюландер.