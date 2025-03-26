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Торонто Мэйпл Лифс — Филадельфия Флайерз, результат матча 26 марта 2025, счёт 7:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Восемь очков Нюландера и Тавареса помогли «Торонто» победить «Филадельфию». У Мичкова пас
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В ночь с 25 на 26 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арена » в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором со счётом 7:2 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Пеллетье, Аболс) – 07:59     1:1 Таварес (Нюландер) – 10:37     2:1 Нюландер (Нис, Мэттьюс) – 15:11 (pp)     3:1 Макманн (Таварес, Нюландер) – 21:45     4:1 Таварес (Марнер, Нис) – 27:49     5:1 Нюландер (Таварес, Макманн) – 31:55     6:1 Кемпф (Йернкрок, Лоренц) – 35:08     6:2 Кутюрье (Драйсдейл, Мичков) – 38:17     7:2 Доми (Маккейб) – 51:32    

В составе победителей голами отметились Джон Таварес (2+2), Вильям Нюландер (2+2), Макс Доми, Бобби Макманн (1+1) и Давид Кемпф. У американского звёздного форварда Остона Мэттьюса голевая передача.

У гостей забивали Райан Пилинг и Шон Кутюрье. Российский форвард гостей Матвей Мичков отличился результативной передачей. Защитник Егор Замула завершил встречу с показателем полезности «-3». Голкипер Иван Федотов участия в матче не принимал.

«Торонто» начнёт выездную серию и сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 28 марта. «Филадельфия» начнёт домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» также 28 марта.

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