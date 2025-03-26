Восемь очков Нюландера и Тавареса помогли «Торонто» победить «Филадельфию». У Мичкова пас

В ночь с 25 на 26 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арена » в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором со счётом 7:2 одержали хозяева льда.
В составе победителей голами отметились Джон Таварес (2+2), Вильям Нюландер (2+2), Макс Доми, Бобби Макманн (1+1) и Давид Кемпф. У американского звёздного форварда Остона Мэттьюса голевая передача.
У гостей забивали Райан Пилинг и Шон Кутюрье. Российский форвард гостей Матвей Мичков отличился результативной передачей. Защитник Егор Замула завершил встречу с показателем полезности «-3». Голкипер Иван Федотов участия в матче не принимал.
«Торонто» начнёт выездную серию и сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 28 марта. «Филадельфия» начнёт домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» также 28 марта.
Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли:
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