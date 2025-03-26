Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Питтсбург»
Поделиться
На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13 2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30 3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12 4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00 5:0 Кучеров (Рэддиш, Бьёркстранд) – 35:31 (pp) 6:0 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 39:19 6:1 Раст (Грызлик, Кросби) – 54:15
В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли (дубль), Райан Макдона, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт две результативные передачи. За «Питтсбург» отличился Брайан Раст.
Теперь на счету Никиты Кучерова 101 (31+70) очко в текущем сезоне НХЛ.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Ютой», а «Питтсбург» встретится с «Баффало».
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 26 марта 2025
-
04:43
-
04:43
-
04:39
-
04:11
-
04:00
-
03:35
-
03:27
-
02:59
-
02:53
- 25 марта 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:46
-
22:25
-
22:00
-
21:35
-
21:10
-
20:50
-
20:25
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:25
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:35