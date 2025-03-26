Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Питтсбург»

Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Питтсбург»
Комментарии

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13     2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30     3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12     4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00     5:0 Кучеров (Рэддиш, Бьёркстранд) – 35:31 (pp)     6:0 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 39:19     6:1 Раст (Грызлик, Кросби) – 54:15    

В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли (дубль), Райан Макдона, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт две результативные передачи. За «Питтсбург» отличился Брайан Раст.

Теперь на счету Никиты Кучерова 101 (31+70) очко в текущем сезоне НХЛ.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Ютой», а «Питтсбург» встретится с «Баффало».

Материалы по теме
Три россиянина — в топ-5 лучших вратарей-бомбардиров сезона НХЛ! Как они это делают?
Три россиянина — в топ-5 лучших вратарей-бомбардиров сезона НХЛ! Как они это делают?

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android