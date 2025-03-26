Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Питтсбург»

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли (дубль), Райан Макдона, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт две результативные передачи. За «Питтсбург» отличился Брайан Раст.

Теперь на счету Никиты Кучерова 101 (31+70) очко в текущем сезоне НХЛ.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Ютой», а «Питтсбург» встретится с «Баффало».

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