Никита Кучеров сравнялся с Майком Модано по матчам с 3+ очками за карьеру в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости продолжается третий период, счёт 6:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100+ очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 31 гол и 70 ассистов.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня Кучеров 103-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось набрать как минимум три очка. По этому показателю российский форвард сравнялся с Майком Модано.

Ближайшей целью для него в этой номинации теперь является показатель Гленна Андерсона и Петера Форсберга, которые провели по 105 матчей с 3+ очками.