Никита Кучеров сравнялся с Майком Модано по матчам с 3+ очками за карьеру в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости продолжается третий период, счёт 6:0 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100+ очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 31 гол и 70 ассистов.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня Кучеров 103-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось набрать как минимум три очка. По этому показателю российский форвард сравнялся с Майком Модано.
Ближайшей целью для него в этой номинации теперь является показатель Гленна Андерсона и Петера Форсберга, которые провели по 105 матчей с 3+ очками.
- 26 марта 2025
-
04:43
-
04:43
-
04:39
-
04:11
-
04:00
-
03:35
-
03:27
-
02:59
-
02:53
- 25 марта 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:46
-
22:25
-
22:00
-
21:35
-
21:10
-
20:50
-
20:25
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:25
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:35