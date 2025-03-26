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Никита Кучеров сравнялся с Майком Модано по матчам с 3+ очками за карьеру в НХЛ

Никита Кучеров сравнялся с Майком Модано по матчам с 3+ очками за карьеру в НХЛ
Никита Кучеров
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости продолжается третий период, счёт 6:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13     2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30     3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12     4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00     5:0 Кучеров (Рэддиш, Бьёркстранд) – 35:31 (pp)     6:0 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 39:19     6:1 Раст (Грызлик, Кросби) – 54:15    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, Кучеров первым из россиян набрал 100+ очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 31 гол и 70 ассистов.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня Кучеров 103-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось набрать как минимум три очка. По этому показателю российский форвард сравнялся с Майком Модано.

Ближайшей целью для него в этой номинации теперь является показатель Гленна Андерсона и Петера Форсберга, которые провели по 105 матчей с 3+ очками.

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