Нюландер стал четвёртым игроком в истории «Торонто» с 3+ кряду сезонами с 40+ голами в НХЛ

В ночь с 25 на 26 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арена » в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором со счётом 7:2 одержали хозяева льда.
В составе победителей голами отметились Джон Таварес (2+2), Вильям Нюландер (2+2), Макс Доми, Бобби Макманн (1+1) и Давид Кемпф. Благодаря второму точному броску в этом матче шведский форвард в третьем сезоне подряд достиг отметки в 40+ заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом Нюландер стал четвёртым игроком в истории «Торонто» с 3+ сезонами с 40+ голами в НХЛ. Клубный рекорд по продолжительности подобной серии принадлежит Остону Мэттьюсу (пять сезонов подряд с 40+ голами). Шведский же форвард сегодня повторил достижение Лэнни Макдональда и Рика Вэйва.
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