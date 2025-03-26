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«Вашингтон» проиграл «Виннипегу» в матче лидеров двух конференций НХЛ, Овечкин забил

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу» в матче лидеров двух конференций НХЛ, Овечкин забил
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл канадский защитник Джош Моррисси. Гостям удалось отыграться ещё до перерыва благодаря точному броску канадского форварда Эндрю Манджапане, который отличился до 40 секунд до конца периода.

Примечательно, что во втором периоде теперь уже хозяева смогли отличиться на последней минуте отрезка. За 12 секунд до ухода на перерыв Мэйсон Эпплтон поразил ворота «Вашингтона», во второй раз в матче выведя «Виннипег» вперёд.

Этот счёт держался на протяжении большей части третьего периода, однако за четыре минуты до конца основного времени капитан «Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин отправил шайбу в ворота Коннора Хеллебайка, снова сделав счёт на табло равным — 2:2. Этот гол стал для 39-летнего россиянина 889-м за карьеру в НХЛ.

Судьба встречи решилась в овертайме, где победу хозяевам принёс точный бросок датского форварда Николая Элерса.

Напомним, что в сегодняшнем матче встречались лидеры обеих конференций НХЛ. Благодаря этой победе возглавляющий Западную конференцию «Виннипег» набрал 102 очка. В активе лидера Восточной конференции «Вашингтона» теперь 103 очка.

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