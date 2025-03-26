Александр Овечкин забил 889-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 889-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Виннипег Джетс». На 56-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:2.

В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах. Благодаря очередному голу, который стал для него 889-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894), до пяти шайб.

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