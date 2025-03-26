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Александр Овечкин забил 889-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забил 889-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 889-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Виннипег Джетс». На 56-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах. Благодаря очередному голу, который стал для него 889-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894), до пяти шайб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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