После гола «Виннипегу» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил один гол, который помог столичной команде выйти в овертайм.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в том же выездном матче с «Айлендерс» 16 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет пять шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина: