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После гола «Виннипегу» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

После гола «Виннипегу» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил один гол, который помог столичной команде выйти в овертайм.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в том же выездном матче с «Айлендерс» 16 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет пять шайб.

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Главные рекорды Александра Овечкина:

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