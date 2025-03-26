Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — пять шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра, проходившая на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, завершилась победой «Джетс» в овертайме со счётом 3:2 OT.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до пяти шайб.

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1481 матче, забив 889 голов и выполнив 721 результативный пас.

Видео: Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями