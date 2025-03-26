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Видео гола Александра Овечкина с передачи Алексея Протаса в ворота «Виннипега»

Видео гола Александра Овечкина с передачи Алексея Протаса в ворота «Виннипега»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Виннипег Джетс», который завершился недавно поражением столичной команды со счётом 2:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

За четыре минуты до конца третьего периода россиянин получил передачу от 21-го номера своей команды — белорусского нападающего Алексея Протаса, точным броском Овечкин отправил шайбу между щитков голкипера «Виннипега», тем самым сравняв счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, для 39-летнего Овечкина эта шайба стала 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстаёт от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки на пять шайб.

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