Александр Овечкин продлил серию с набранными очками до пяти матчей
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50 1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20 2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48 2:2 Овечкин (Протас) – 56:00 3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28
В составе гостей в концовке третьего периода заброшенной шайбой отметился капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Этот гол стал для 39-летнего россиянина 889-м за карьеру в НХЛ.
Таким образом российский форвард продлил серию с набранными очками до пяти матчей. На этом отрезке в его активе три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Овечкин набирал очки во всех матчах с 16 марта.
Всего в нынешнем сезоне Александр принял участие в 55 матчах, в которых забросил 36 шайб и сделал 24 результативные передачи.
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