Александр Овечкин продлил серию с набранными очками до пяти матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

В составе гостей в концовке третьего периода заброшенной шайбой отметился капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Этот гол стал для 39-летнего россиянина 889-м за карьеру в НХЛ.

Таким образом российский форвард продлил серию с набранными очками до пяти матчей. На этом отрезке в его активе три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Овечкин набирал очки во всех матчах с 16 марта.

Всего в нынешнем сезоне Александр принял участие в 55 матчах, в которых забросил 36 шайб и сделал 24 результативные передачи.