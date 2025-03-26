Овечкин стал четвёртым российским хоккеистом, набравшим 60 очков в текущем сезоне НХЛ

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг планки в 60 очков в регулярном чемпионате — 2024/2025 НХЛ. В выездном матче с «Виннипег Джетс» (2:3 OT) Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 36-й в сезоне, также на его счету в 55 матчах 24 результативные передачи.

Овечкин достиг планки в 60 набранных очков в текущем сезоне четвёртым из российских хоккеистов. Ранее это смогли сделать нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»).

Видео: Овечкина поздравили с хет-триком