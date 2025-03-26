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Овечкин стал четвёртым российским хоккеистом, набравшим 60 очков в текущем сезоне НХЛ

Овечкин стал четвёртым российским хоккеистом, набравшим 60 очков в текущем сезоне НХЛ
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг планки в 60 очков в регулярном чемпионате — 2024/2025 НХЛ. В выездном матче с «Виннипег Джетс» (2:3 OT) Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 36-й в сезоне, также на его счету в 55 матчах 24 результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

Овечкин достиг планки в 60 набранных очков в текущем сезоне четвёртым из российских хоккеистов. Ранее это смогли сделать нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»).

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Видео: Овечкина поздравили с хет-триком

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