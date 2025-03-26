«Виннипег» после победы над «Кэпиталз» стал первой командой с Запада, вышедшей в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

После этой победы «Виннипег» стал первой командой НХЛ от Западной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф. Ранее подобным достижением на Востоке отметился как раз «Вашингтон».

Лидер Западной конференции сегодня провёл 72-й матч в текущем регулярном чемпионате, одержав 49-ю победу в нынешнем сезоне (38 в основное время, 10 в овертаймах, одну по буллитам). Также команда Скотта Арниела набрала четыре очка в тех матчах, в которых терпела поражения за пределами основного времени.