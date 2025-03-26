Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» после победы над «Кэпиталз» стал первой командой с Запада, вышедшей в плей-офф

«Виннипег» после победы над «Кэпиталз» стал первой командой с Запада, вышедшей в плей-офф
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

После этой победы «Виннипег» стал первой командой НХЛ от Западной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф. Ранее подобным достижением на Востоке отметился как раз «Вашингтон».

Лидер Западной конференции сегодня провёл 72-й матч в текущем регулярном чемпионате, одержав 49-ю победу в нынешнем сезоне (38 в основное время, 10 в овертаймах, одну по буллитам). Также команда Скотта Арниела набрала четыре очка в тех матчах, в которых терпела поражения за пределами основного времени.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android