Овечкин вышел на чистое первое место по голам одному клубу НХЛ среди действующих игроков

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой в ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) в недавно завершившимся матче Национальной хоккейной лиги, вышел на чистую первую строчку по голам в ворота одной франшизы среди действующих хоккеистов.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забросил 57-ю шайбу в ворота «Виннипега» в регулярках. Таким образом, россиянин показал рекордный результат против одной франшизы («Виннипег Джетс» / «Атланта Трэшерз»). На второй строчке по этому показателю располагается канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В его активе 56 заброшенных шайб «Филадельфии Флайерз».

Всего в текущем сезоне Овечкин набрал 60 (36+24) очков.

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