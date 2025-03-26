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Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег» установил новый клубный рекорд

Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег» установил новый клубный рекорд
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

После этой победы «Виннипег» стал первой командой НХЛ от Западной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф. Ранее подобным достижением на Востоке отметился как раз «Вашингтон». Благодаря же сегодняшней победе над «Кэпиталз» лидер Западной конференции НХЛ установил новый клубный рекорд.

Всё дело в том, что команде Скотта Арниела хватило всего 72 матчей, чтобы обеспечить себе попадание в плей-офф. Это лучший результат в истории франшизы. Ранее клубный рекорд по скорости завоевания кубковой лицензии составлял 75 матчей. Он был установлен в сезоне-2017/2018 и повторён годом спустя.

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