Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег» установил новый клубный рекорд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.
После этой победы «Виннипег» стал первой командой НХЛ от Западной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф. Ранее подобным достижением на Востоке отметился как раз «Вашингтон». Благодаря же сегодняшней победе над «Кэпиталз» лидер Западной конференции НХЛ установил новый клубный рекорд.
Всё дело в том, что команде Скотта Арниела хватило всего 72 матчей, чтобы обеспечить себе попадание в плей-офф. Это лучший результат в истории франшизы. Ранее клубный рекорд по скорости завоевания кубковой лицензии составлял 75 матчей. Он был установлен в сезоне-2017/2018 и повторён годом спустя.
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