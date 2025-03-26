Овечкин достиг юбилейной отметки по голам, которые сравнивали счёт. Это рекорд НХЛ

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся забитым голом «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) в недавно завершившимся матче Национальной хоккейной лиги, достиг отметки в 150 заброшенных шайб, которые когда-либо сравнивали счёт в играх. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Так, капитан столичной команды обновил свой же рекорд по этому показателю. На втором месте в данном рейтинге располагается легендарный Уэйн Гретцки, забросивший 139 таких шайб.

В нынешнем розыгрыше регулярки Овечкин набрал 60 (36+24) очков. Всего за карьеру он забросил 889 шайб и отдал 721 результативную передачу. Отставание от снайперского рекорда Гретцки (894) пять голов.

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